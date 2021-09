Ats e ospedali lombardi: 393 operatori non vaccinati dal Covid sospesi

Operatori sanitari delle Ats e degli ospedali pubblici lombardi non vaccinati contro il Covid: 393 sono stati sospesi. La maggior parte, 235 sono infermieri, ma ci sono ance 25 medici e 5 dirigenti. Le Ats lombarde stanno svolgendo i controlli e hanno rilevato al momento 996 irregolarità in seguito alle segnalazioni. Di queste persone, 384 hanno poi eseguito le vaccinazioni, mentre 14 hanno cambiato mansione e 69 sono risultati esonerati dalla vaccinazioni. Approfondimenti in corso sulla posizione degli ultimi 136 operatori