Austoni jr., l'autopsia conferma: è stato un incidente domestico

L’autopsia sul corpo di Giovanbattista Austoni, 52 anni, conferma l’ipotesi di un tragico incidente domestico. L’uomo è morto dissanguato sul divano di casa sabato scorso a causa di una ferita accidentale alla tibia. Secondo l’esame autoptico disposto dal pm Enrico Pavone ed eseguito questa mattina, la lesione, avvenuta probabilmente durante una caduta, ha interessato una vena varicosa, causando un’emorragia fatale.

Anche il lieve trauma riscontrato sulla fronte, riferisce Ansa, appare compatibile con una caduta accidentale, escludendo ipotesi di aggressione o eventi violenti.

La ricostruzione dei fatti

Austoni, figlio del noto primario di urologia e andrologia dell’ospedale San Giuseppe, Edoardo Austoni, era rientrato a casa in via Giovanni Ameglio intorno alle 22 dopo essere uscito a comprare una birra. Poco dopo, avrebbe avvertito la compagna di chiamare aiuto, ma si è accasciato sul divano perdendo la vita in pochi istanti a causa della massiccia perdita di sangue.

La conferma dell’autopsia

Il referto autoptico ha confermato che la ferita alla gamba, pur di piccole dimensioni, si trovava in corrispondenza di una vena varicosa, fattore che ha contribuito al rapido dissanguamento. La dinamica, chiarita dall’esame medico-legale, rafforza la tesi di un evento accidentale che non ha lasciato scampo al 52enne.

Il caso, che aveva destato grande attenzione per la notorietà della famiglia Austoni, sembra ora chiudersi come una tragica fatalità domestica.

