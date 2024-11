Giallo a Milano: Edoardo Austoni jr, figlio dell'ex luminare, rientra a casa con due ferite e muore dissanguato sul divano

E' morto sul divano, poco dopo essere rientrato a casa ferito, Edoardo Austoni, figlio dell'ex primario di urologia e andrologia dell'ospedale San Giuseppe. E' successo sabato 16 novembre, quando il 52enne è tornato nella sua abitazione al civico 5 di via Giovanni Ameglio con due lesioni: una lieve sopra il sopracciglio e una più profonda alla tibia destra. Dopo aver chiesto alla compagna di chiamare aiuto, si è accasciato spirando pochi minuti dopo.

Le indagini: tra ipotesi di incidente e omicidio

All’esterno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una chiazza di sangue e dei frammenti di una bottiglia di vetro con tracce ematiche. La lesione alla tibia, profonda due centimetri e vicina a una vena varicosa, potrebbe aver provocato una fatale emorragia portando all’arresto cardiaco. La mancanza di segni evidenti di colluttazione, unita agli indizi raccolti, sembra puntare verso un tragico incidente, ma la polizia non esclude alcuna ipotesi. Le autorità, coordinate dal PM Enrico Pavone, hanno infatti aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire le ultime ore di Austoni. Fondamentali saranno i risultati dell’autopsia, prevista per martedì, e le analisi della polizia scientifica.



Chi era Austoni

Edoardo Austoni Jr era uno dei sei figli del professor Edoardo Austoni, luminare dell’urologia e andrologia, morto nel 2012. Il padre era stato vittima di un attentato nel 2006, quando un uomo gli aveva sparato più volte fuori dalla clinica privata in cui lavorava, ferendolo gravemente. Le indagini sul tentato omicidio portarono alla luce episodi di concussione per cui il medico venne condannato nel 2009. Austoni senior morì nel 2012, poco prima dell’appello.

