Autonomia, Fontana: ci sono le condizioni, non c'è scetticismo

Sull'autonomia "adesso non c'è scetticismo. Forse qualche anno fa poteva nascere spontaneo. In questo momento mi sembra di poter dire he ci sono le condizioni per arrivare a una risposta". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento alla XXI edizione di Italia Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano. "Sull'autonomia nel Pd dovrebbero chiarirsi tra di loro - ha aggiunto - l'altro giorno Sala ha detto che è favorevole a patto che sia estesa anche alle citta metropolitane. E io dico che l'autonomia dee essere rivolta a qualunque ente locale. Chiaro che l'autonomia regionale è quella già prevista dalla Costituzione ma il Pd invece di essere costruttivo è solo distruttivo". Secondo Fontana serve l'autonomia perché "solo i territori sano quali sono approfonditamente le esigenze. Quando vado a Roma - ha concluso - non sanno manco cosa sono i frontalieri".

Pnrr: Abodi, non soddisfatto delle risorse per lo sport, ne parleremo con il ministro Fitto

Sulle risorse destinate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza allo sport ci sono margini di miglioramento enorme di cui si dovra' discutere con il ministro Fitto. Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi in video collegamento con Italia Direzione Nord in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. "Non sono soddisfatto ancora degli investimenti che possiamo migliorare ulteriormente: non sono soddisfatto del Pnrr perche' allo sport ha destinato fino a oggi, solo lo 0,34 per cento e lo 0,14 per le palestre scolastiche", ha spiegato il ministro evidenziando che "ci sono margini di miglioramento enormi, ma ne parleremo con il ministro Fitto. Le prime risorse che dobbiamo saper cogliere sono quelle europee".

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA