Autonomia, Fontana: "Dalla Corte costituzionale sentenza non facile. Bonaccini? Incredibile"

Sull'autonomia "non è che la Corte Costituzionale ci abbia fatto un gran regalo con una sentenza non facilissima da capire, l'ho già letta due o tre volte, approfondiremo, e quando non si capisce vuol dire che c'è del veleno che non siamo ancora riusciti a individuare ma che prima o poi troveremo: così il presidente della Regione Attilio Fontana parlando dei rilievi sulla riforma per l'autonomia differenziata nel corso della presentazione del libro PhotoAnsa a Palazzo Lombardia. Quanto al dibattito politico, ha detto:"Non ci sono alcune forze che si oppongono ci sono alcune forze che la vogliano e resto del Paese che si coalizza per cercare bloccarla, come sempre in questo Paese accade quando c'è una riforma intelligente ma che tocca equilibri - a Roma - considerati intoccabili. Si creano mistificazioni e false notizie. Incredibile che persone tra i primi sottoscrittori ora dicono che è il diavolo: Bonaccini aveva sottoscritto anche il metodo, senza la legge quadro.



LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO