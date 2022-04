Autonomia, Fontana: "Si è tornati a lavorare seriamente"

"Ho avuto modo di sentire il ministro Gelmini, ma non ho visto il testo. Sono un po' di giorni che chiedo di poterlo avere, mi ha detto il ministro che appena sarà pronto me lo invierà per poter fare qualche considerazione in merito. Direi che l'aspetto positivo, a parte questi dettagli di carattere amministrativo, è che si sia ricominciati a lavorare seriamente sull'autonomia e sulle modalità per arrivarci". Così il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine di un incontro a Palazzo Lombardia, in merito alla legge quadro sull'autonomia

