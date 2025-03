Autostrada Como-Milano: 23enne a piedi per 3 chilometri sulla corsia di sorpasso

Nella mattinata di ieri lunedì 17 marzo, verso le 10, una ragazza di 23 anni ha camminato per 3 chilometri sulla corsia di sorpasso dell'autostrada 19 dei Laghi. Il tratto percorso è tra la barriera di Como Grandate e l'uscita di Fino Mornasco, direzione Milano.

La giovane donna, soccorsa poi dalla Polizia stradale di Como e Busto Arsizio, non ha riportato alcuna ferita. E' stata però ricoverata all'ospedale Sant'Anna per accertamenti. Non sono note le ragioni dell'irragionevole gesto commesso dalla ragazza, straniera ma residente nel comasco. A causa della sua azione la barriera di Grandate è stata bloccata per una decina di minuti.

