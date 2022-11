Azione dice no alle Primarie: "Moratti vs Maran? Da escludere"

"In bocca al lupo e tanti auguri". Sottinteso e anzi no, assai esplicito: noi le primarie non le facciamo. Nicolò Carretta è uno degli esponenti di punta del Terzo Polo a trazione Letizia Moratti, con la quale infatti ha fatto ticket. Consigliere regionale, è una delle promesse di Azione. E commenta appunto così la candidatura di Maran: "Auguri". Possibilità che Letizia Moratti possa concorrere alle primarie? "Da escludere. Il Pd faccia pure le primarie o non so che cosa, noi no. Mi pare che abbiano molte idee e a tratti confuse e noi lavoreremo sul nostro progetto che stiamo definendo e che presenteremo una volta completato".

Carretta (Azione): "Pizzul smentito da quello che sta avvenendo in casa sua"

Pizzul intanto continua a dire che il Pd un caffè con Letizia Moratti se lo dovrebbe prendere: "Mi pare che Pizzul sia stato smentito da quello che sta avvenendo in casa sua. E lo dico francamente: non mi piace commentare quel che avviene in casa d'altri. Torniamo a noi: abbiamo fatto un appello, che è quello di costruire con noi e con la Moratti un progetto che parlasse anche al Pd. Questo appello è caduto nel vuoto. Quel che posso dire che come Azione noi lavoreremo in queste ore per completare una quadra con un programma di rinnovamento e un progetto che saprà parlare a tutti gli elettori, ai delusi del centrodestra ma anche ai riformisti del centrosinistra lombardo che sono stufi di fare opposizione da trent'anni".

