Pizzul, lo sfidante di Maran (forse): "Ma prima andiamo a parlare con Letizia"

Chi potrebbero essere gli sfidanti di Pierfrancesco Maran? Sicuramente Vittorio Agnoletto, che già ha annunciato la sua candidatura. E poi c'è Fabio Pizzul, capogruppo in Regione Lombardia per i Democratici. Che però vuole capire "come si faranno, prima di dire che ci sto". Ad Affaritaliani.it Milano Pizzul spiega che quella di Maran "è una ottima candidatura, davvero. Una ottima candidatura però per primarie ipotetiche. La verità è che sarebbe meglio capire come saranno e quali saranno le primarie. Mi auguro che possano essere primarie vere e non primariette". Parteciperebbe? Quando verranno convocate capirò come saranno, ma in linea di massima direi di sì, ci potrei essere".

Pizzul: "Trovare una modalità per una proposta più forte"

Eppure Pizzul è anche quello che aveva proposto di trovare un accordo, o quantomeno di andare ad ascoltare Letizia Moratti e le sue proposte. "Non mi arrendo rispetto all'ipotesi di trovare una modalità per costruire una proposta più forte per la Lombardia, magari prendendo un caffè prima di arrivare alle primarie". Un caffè con Letizia. "Sì, certo. Ma non io. Qualcuno del gruppo dirigente del Pd, che vada ad ascoltare almeno. Convocare già le primarie significa escludere completamente qualunque tipo di dialogo. Almeno andare a sedersi a un tavolo non la vedrei come una debacle per il Pd, no?".

