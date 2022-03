Azzolina, presentazione del libro a Brescia con gaffe

Piccola gaffe per l'ex ministro della Pubblica istruzione Lucia Azzolina. L'esponente del Movimento Cinque Stelle presenterà a Brescia il prossimo 25 marzo il suo libro "La vita insegna". Appuntamento, come recitano le locandine affisse in città, all'auditorium Capretti di via Pia Marta. E la gaffe? Il fatto è che, come ha fatto prontamente notare il Giornale di Brescia, nella città della Leonessa non c'è alcuna via Pia Marta, bensì una via intitolata al Santo Giovanni Battista Piamarta.

