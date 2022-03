Russia-Ucraina, fermate queste elites mondiali, stanno portando l'umanità alla distruzione

Guerra Russia-Ucraina: le elites mondiali stanno portando l'umanità alla distruzione. Vanno fermate

Le elites mondiali che controllano il denaro e il Potere planetario hanno perso il senno e con la loro irresponsabile scelleratezza stanno portando il pianeta e l'umanità verso un conflitto nucleare senza ritorno.

Migliaia di morti, persone e famiglie massacrate e smembrate, territori e città rasi al suolo, economie messe in ginocchio con distruzione senza precedenti di benessere e ricchezza. Venti giorni di obnubilanti bracci di ferro e incontenibile e straripante follia.

Una facilmente prevedibile e risolvibile querelle regionale sta impazzendo nelle mani di questi ricchi oligarchi della politica e dell'economia che reggono le fila del Potere e della storia, mossi dai loro insaziabili interessi, sfuggendogli di mano e indirizzando gli eventi verso il caos, il punto di non ritorno, la distruzione dell'intera umanità.

Con contorno di corifei e cicisbei divisi in bande scellerate e tifoserie plaudenti, ciechi e sordi di fronte a questa escalation irrefrenabile e a questo scontro di egoismi narcisistici e sordide lotte per il potere e la ricchezza, camuffate da cavillose e ipocrite ragioni di Stato.

Voci forti vanno levate contro questa barbarie incombente. Non c'è più spazio per opportunismi e partigianerie. Questi signori con i panfili e le stellette, le dacie e i cannoni, vanno fermati nelle loro incontenibili pulsioni e coazioni a ripetere apocalittiche. Se alberga ancora tra questi oligarchi planetari un barlume non di impossibile etica, ma almeno di machiavellico buonsenso, si prodighino con decisioni forti e gesti chiari e netti per bloccare questa folle deriva e questa macabra prospettiva di annientamento collettivo. Fermatevi finché c'è il tempo. Perché con un conflitto nucleare mondiale nessuno vincerà e perderemo tutti. Anche loro, il loro Potere e le loro ricchezze accumulate alle spalle del popolo. Non si illudano.

