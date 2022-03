Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale: inaugurato anno giudiziario 2022

Gli scatti d'Affari

Si è tenuta la cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti

Si è tenuta venerdì mattina la cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia. Fra gli altri, erano presenti il Prefetto di Milano Renato Saccone, il presidente della Sezione Regionale della Corte dei Conti Antonio Marco Canu, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Monsignor Mario Delpini.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi poco dopo l’evento inaugurale, il presidente Canu ha affermato: “Oggi abbiamo la ripresa di un minimo di normalità dell’attività giurisdizionale della Corte dei Conti dopo la pandemia. Nel 2020 abbiamo subito l’impatto dell’emergenza con una riduzione significativa dell’attività giurisdizionale. Nel 2021 per quanto non si sia tornati a livelli precedenti abbiamo fatto passi in avanti e i riflessi si sono visti nei numeri dell’attività, delle sentenze emesse e dei provvedimenti, sia per quanto riguarda l’importo delle condanne comminate dalla sezione. Nel 2020 ci sono state condanne con un importo da 10 milioni e mezzo, si è passati ad oltre 14 milioni e mezzo quest’anno”.