Chi è Dario Fabbri, l'analista politico ospite fisso di Enrico Mentana su La7

L'analista politico che ha conquistato gli italiani

Ospite fisso degli speciali che Enrico Mentana dedica su La7 alla guerra tra Russia e Ucraina, Dario Fabbri è il vero vincitore mediatico di questa (tragica) pagina di narrazione televisiva dell’attualità. La sua granitica competenza, nonostante la giovane età, sta aiutando molti italiani a comprendere il complesso scenario determinato dalla decisione di Vladimir Putin di attaccare gli ucraini e le possibili conseguenze di questa scelta bellica.

Classe 1980, Dario Fabbri è un analista politico impegnato su vari fronti. E' il curatore di “Scenari”, mensile di geopolitica che esce in abbinata a “Domani”, il quotidiano edito da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri. E’ inoltre coordinatore per l’America di “Limes”, rivista italiana di geopolitica, e scrive anche per la riviste “Gnosis” e “Conflits”, quest’ultima pubblicata in Francia. In passato ha scritto di geopolitica per “Italy Daily”, “The Italian Tribune”, settimanale della comunità italo-statunitense, e per il quotidiano “Il Riformista”.

Dario Fabbri è chief geopolitical analyst di Macrogeo, centro di ricerca geopolitico e macrofinanziario, nonché socio della Società italiana di storia militare, per la quale si occupa principalmente di USA e Medio Oriente. Insegna geopolitica mediorientale presso la Scuola di formazione del DIS (Dipartimento per le informazioni di Sicurezza, della Presidenza del Consiglio) e narrazione geopolitica presso la Scuola Holden di Torino.



