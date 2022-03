Helbiz rinnova la flotta italiana: a Milano 750 nuovi monopattini più sicuri

Gli scatti d'Affari

Helbiz punta sulla sicurezza e rinnova la flotta con mezzi più sicuri e tecnologicamente avanzati

“Milano è stata la prima città in Italia ad accoglierci e negli anni è diventata una delle metropoli europee per eccellenza, con le quali condivide un’attenzione sempre maggiore alle tematiche della sostenibilità e del benessere cittadino”, così ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz EMEA, in occasione dell’annuncio del rinnovo completo della flotta di monopattini elettrici.

“Con il rinnovo della flotta vogliamo ringraziare i milanesi per la fiducia accordataci e dare un chiaro messaggio dell’impegno che intendiamo portare avanti per offrire un servizio sempre più sicuro e innovativo”, ha continuato. “Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione (al Sindaco, Giuseppe Sala e all’Assessora alla Mobilità, Arianna Censi) per la sua capacità di visione e per il reciproco confronto durante questi anni insieme”.

L’azienda, leader mondiale nella micromobilità e prima nel suo settore ad essere quotata al Nasdaq, ha deciso infatti di sostituire i 750 mezzi già presenti in città con nuovi veicoli elettrici tecnologicamente avanzati (dotati di frecce, luci led e IOT di ultima generazione) e allineati con il decreto-legge sulla sicurezza e la mobilità sostenibile.