Sondaggio, effetto guerra sui partiti. Chi è salito e chi è sceso. Tabelle

Sondaggio, effetto guerra sui partiti

Crescono Partito Democratico e Forza Italia, in calo Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210, che ha confrontato le intenzioni di voti dei partiti italiani oggi rispetto a prima che scoppiasse il conflitto in Ucraina con l'invasione militare decisa dal presidente Vladimir Putin.

Pd prima forza politica con il 22,1% (+0,4), al secondo posto Fratelli d'Italia con il 18,9% (-0,3). La Lega arretra dello 0,7% al 17,9. Movimento 5 Stelle giù al 14,6% (-0,2). Forza Italia risale al 7,7% (+0,5). Azione scivola al 3,4%, Italia Viva 3%, Liberi e Uguali 2,5%, La Sinistra 2,2%, +Europa 2%, Europa Verde 1,3% e altri partiti complessivamente 4,4%.





