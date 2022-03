“Io, l’amicizia con la Ferragni e i miei nuovi body”, parla Veronica Ferraro

La fashion blogger e influencer Veronica Ferraro parla su Affaritaliani.it della sua nuova collezione di body e della sua amicizia con Chiara Ferragni

Occhi verde smeraldo, capelli biondi e un fisico mozzafiato, bastano solo pochi istanti perché una delle sue tante foto social raccolga migliaia di apprezzamenti e commenti da ogni parte del mondo. Si chiama Veronica Ferraro ed è una delle fashion blogger ed influencer più seguite negli ultimi anni, una vera e propria icona di stile. La lista dei brand con i quali ha lavorato sia in italia che all'estero è davvero consistente: Louis Vuitton, Chanel, Ferragamo, Dior, Iceberg, Hugo Boss, Guerlain, Missoni, Nike, Tezenis e tanti altri.

Classe 1987, sono 1,4 milioni i follower su Instagram che la seguono costantemente nel suo lavoro, attenti ai suoi consigli su come vestirsi, quali scarpe scegliere, o quale borsa si abbina meglio ad ogni outfit. Creatrice del brand "Not After Ten", esploso un anno fa con una collezione di capispalla e di mise per il fitness in collaborazione con altre aziende, Veronica è tornata a far parlare di sé. Tra gli spazi del suo lussuoso appartamento di Milano, in un gioco di luci, musica e manichini fluorescenti, ha presentato l'anteprima di "Sunrise", la sua coloratissima capsule collection di body. "L'ispirazione arriva da Studio 54, ex discoteca di Brodway, sono quindi disco bodies, in 12 colorazioni fluo, trasparenti e molto seducenti, che valorizzano la sensualità, le curve e la femminilità di ogni donna, adatti sia ad un indosso sportivo che ad uno super sexy".

Veronica Ferraro con Valentina Ferragni e due modelle



"Il lancio ufficiale, con una campagna pubblicitaria che scatteremo a Dubai nelle prossime settimane, sara' previsto per metà Aprile e con una vendita che non sarà solo on-line. Oltre a questo, durante la serata è stata presentata anche un'anticipazione della collezione Autunno-Inverno 2022/2023 con capi da indossare esclusivamente la sera. I protagonisti saranno altri tipi di capi come camicie, gonne con swarovsky, giacche e tanti altri per un total look elegante e di classe", racconta Veronica. Un evento super esclusivo, al quale hanno partecipato amici stretti e personaggi del mondo della moda e del web tra cui Chiara Biasi, Tamara Kalinic, Ginevra Mavilla, Valentina Ferragni e l'immancabile migliore amica di sempre Chiara Ferragni.

Qual'è il vostro rapporto e quanto conta il suo parere nel tuo lavoro?

"La nostra amicizia è meravigliosa ed è iniziata 15 anni fa prima di Instagram e di tutti i social network, frequentavamo la stessa Università e da quel momento è stato un crescendo. E' la prima persona che sento quando qualcosa va male o quando va bene, e lei fa lo stesso con me. Sicuramente la sua esperienza e' fondamentale nel mio percorso, e nonostante i suoi mille impegni sa darmi sempre i giusti consigli aiutandomi a superare dubbi, incertezze e paure, la stimo davvero tanto".

Hai mai pensato di creare qualcosa con Chiara?

"Ho avuto esperienze lavorative nel passato con persone a me care che mi hanno ferita e delusa e ad oggi sono sempre molto attenta a non mischiare più l'amicizia con il lavoro".

Una carriera costruita sul digitale quella di Veronica, dove la passione per la moda diventa in poco tempo la sua vera professione. E' infatti il 2010 quando decide di aprire, su consiglio dell'amica Chiara Ferragni, il suo primo blog 'thefaschionfruit.com' nel quale si occupava delle tendenze del momento, ma è nel 2014 che lo stesso subisce una svolta concentrandosi maggiormente sull'alimentazione e su come rimanere in forma con consigli, esercizi e ricette. Ciò che la spinge a questo cambio di rotta è frutto di un periodo difficile fatto di insulti, e pareri sgradevoli sul suo aspetto fisico, in un mondo in cui bisogna essere sempre perfetti. Nel fenomeno del body shaming nemmeno Veronica viene risparmiata e cosi nel giro di poco tempo perde 15 kg.

"Ricordo un periodo di pianti e di mille insicurezze. Ai tempi ero una ragazza in carne e il mondo del web era davvero crudele con me, ricevevo parole di ogni tipo sul mio aspetto estetico e sul mio modo di vestire, secondo loro non adatto alla mia fisicità. Non avevo mai preso in considerazione la possibilità di poter cambiare, un pò come se fossi rassegnata a dover restare in un corpo che non era quello che desideravo. A capodanno del 2014 decisi che il mio buon proposito, per il nuovo anno, sarebbe stato quello di rimettermi in forma, zittendo cosi tutte quelle persone che negli anni mi avevano solo screditata. Ho iniziato quindi un percorso con un personal trainer e con un nutrizionista, e nel giro di 5 mesi il mio aspetto è completamente cambiato. Lo sport mi ha aiutata e mi aiuta ancora oggi, è una una valvola di sfogo che mi fa sentire bene, forte e mi distrae", confessa Veronica.

Che rapporto hai con i tuoi 1,4 milioni di follower e perché hai così tanto successo?

"Con le persone che mi seguono si è creata una vera e propria connessione mentale. Sono sempre pronta a rispondere a tutte le loro domande e a stargli vicino quando mi raccontano episodi di vita simili ai miei, probabilmente riconoscono in me una ragazza semplice, umile e spontanea. Quando ci scriviamo, mi sento cosi libera da mostrare le fragilità ed incertezze, alti e i bassi, del resto la vita non è sempre tutta perfetta".

Non lo è stata nemmeno con lei. Dopo 9 anni di vita insieme, nel 2021 Veronica si separa dal marito Giorgio Merlino, famoso personal trainer. Una scelta consapevole ma sofferta che li ha visti prendere due strade diverse. Ogni storia che finisce si porta con sé le proprie cicatrici e i propri insegnamenti. "Della fine di quella relazione, mi piacerebbe scrivere un libro. Il mio ultimo anno è stato molto intenso dal punto di vista sentimentale, non né ho mai parlato sui social e adesso sento l'esigenza di raccontare i retroscena che hanno portato me e Giorgio ad allontarci definitivamnete. Vorrei che la mia storia possa essere d'aiuto per altre persone, per risollevarsi e rimettersi in gioco.

Hai ancora dei sogni nel cassetto?

"Ne ho davvero tanti. In questo momento punto sulla mia nuova collezione di moda, vorrei creare dei business paralleli che non dipendano più da quello che posto su Instagram. In più non nego che il mondo della televisione ha da sempre il suo fascino e un futuro come attrice non mi dispiacerebbe affatto".

Una nuova sfida per Veronica.

