Boldi partecipa alla Festa della Donna con un pensiero per la moglie scomparsa

Festa della Donna, Massimo Boldi celebra la moglie scomparsa e i 25 anni di matrimonio

Nel giorno della Festa della Donna non posso fare a meno di ricordare la mia amata moglie Marisa, scomparsa nel 2004, pensando al grande Amore che abbiamo condiviso e alla vita che ci ha regalato le altre tre splendide donne della mia vita, le mie figlie Micaela, Manuela e Marta.

Come tutti le grandi Donne Marisa ha sempre tenuto unita la nostra famiglia con la sua forza, determinazione e gentilezza. Sono stato fortunato ad avere condiviso la vita con una moglie e madre come lei, e in ricordo di tutto il suo amore faccio i miei più sentiti e sinceri auguri alle Donne in questa giornata speciale ed unica, come loro.

Leggi anche: