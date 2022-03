Nice, Jean-Philippe Demaël nominato nuovo Chairman del Cda

Laureato presso l’École Polytechnique et Corps des Mines di Parigi, e con un avvio di carriera che lo ha visto ricoprire diversi incarichi pubblici presso il Ministero

Nice, leader globale nell’offerta di soluzioni per la Smart Home, Security, Home & Building Automation, annuncia l’ingresso di Jean-Philippe Demaël nel suo CdA e come Chairman di un nuovo Comitato Strategico. Con l’obiettivo di strutturarsi ulteriormente per la crescita a livello globale, imprimendo un’accelerazione sull’importante piano pluriennale per lo sviluppo di Nice, Jean-Philippe Demaël assume il ruolo di Chairman del nuovo Comitato Strategico e fa l’ingresso nel CdA del gruppo.

Laureato presso l’École Polytechnique et Corps des Mines di Parigi, e con un avvio di carrierache lo ha visto ricoprire diversi incarichi pubblici presso il Ministero dell’industria e il Ministero dell'economia, finanza e industria francese, tra il 1998 e il 2008 Demaël ha lavorato per il gruppo Arcelor Mittal, all'interno di Aperam, con il ruolo di Ceo di Automotive Stainless Europee successivamente di Ceo per la società brasiliana Acesita. Dal 2008 al 2016, è stato prima Ceo di Somfy Activity e poi Presidente di Somfy, il noto player francese nel settore dell’automazione. Gli ultimi anni, inoltre, lo hanno visto impegnatonella consulenza aziendale.

“Ci troviamo in una fase strategica per Nice di forte espansione su scala globale, che ha visto l’ingresso all’interno del gruppo di importanti società, come l’americana Nortek Security & Control. Per questo, l’inserimento di nuove figure come Jean-Philippe Demaël, che annoverano un solido background di esperienze internazionali nel nostro settore di riferimento - ma non solo, sono certo che sapranno offrire un prezioso contributo per Nice nel consolidamento del processodi integrazione delle nuove società, e nello sviluppo strategico nel mondo e nel settore della Smart Home, Security, Home & Building Automation", dichiara Roberto Griffa, Ceo di Nice.

“Le competenze, le professionalità e la visione delle figure apicali di Nice, come Demaël, unitamente all’esperienza maturata nel corso degli anni da parte di tutti i nostri team internazionali, sono fondamentali e preziose per la nostra crescita futura", aggiunge Griffa.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo all’avanguardia e dinamico come Nice che, in meno di trent’anni, ha saputo costruire sul mercato una solida reputazione, leader nel settore, con un piano di sviluppo per i prossimi anni assolutamente entusiasmante.”, afferma Jean-Philippe Demaël, Chairman del Comitato Strategico e membro del CdA di Nice.