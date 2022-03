L'amante di Putin, Alina Kabaeva, lascia la Russia e scappa in Svizzera - FOTO

"E' scappata con i quattro figli"

Alina Kabaeva, 39enne amante di Vladimir Putin, si starebbe nascondendo attualmente in Svizzera con i loro quattro figli piccoli. Lo afferma il New York Post, specificando che "mentre Putin effettua il suo assalto all'Ucraina, attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora, come ci ha riportato una fonte".

"Alina Kabaeva, una ginnasta olimpica vincitrice dell'oro, avrebbe quattro figli con il leader russo, 69 anni, ma i due non lo hanno mai confermato ufficialmente". Secondo varie fonti, "i due condividono due figlie gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015. Si ritiene che abbiano anche altri due figli". "Alina ha due ragazzi e due gemelle con Putin che sono nati in Svizzera", ha detto una fonte al New York Post sui presunti figli di Putin con Kabaeva, 38 anni. "I bambini hanno tutti passaporti svizzeri, e immagino che lo abbia anche lei".

Chi è Alina Kabaeva

Alina Maratovna Kabaeva è nata a Taškent il 12 maggio 1983. E' stata una campionessa di ginnastica ritmica russa e ha vinto un oro olimpico e due volte il campionato mondiale (più un terzo, annullato per doping). Deputata del partito di Putin (Russia Unita) dal 2007 al 2014, è poi diventata presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, il gruppo mediatico che controlla Izvestia, Channel One e REN TV. Figlia del calciatore sovietico Marat Kabaev, si è avviata alla ginnastica grazie a Irina Viner, che l'ha avviata a una carriera di grandi successi. Personaggio molto popolare anche mediaticamente, ha lavorato come modella, testimonial pubblicitaria e ospite di vari spettacoli, recitando anche in alcuni film giapponesi. Nel dicembre 2009 diventa madre di un bimbo, Dimitry, e nel novembre 2012 di una bambina, il cui nome non è noto, ma la paternità viene attribuita in entrambi i casi a Putin, che già aveva avuto due figlie dalla moglie Ljudmila Škrebneva: Marija Putina (nata nel 1985) e Ekaterina Putina (1986). Tutti e quattro sarebbero riparati in Svizzera con Alina.

Leggi anche: