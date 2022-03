Cryptosmart, ecco due servizi per utilizzare i bitcoin nella vita reale

Bitcoin e criptovalute, Cryptosmart lancia due nuovi servizi per l’uso delle monete virtuali in Italia

Bitcoin è nata per essere la moneta globale e nativa di internet, cioè un mezzo di pagamento per facilitare gli scambi sulle piattaforme e-commerce. La differenza principale con il sistema finanziario tradizionale è che i Bitcoin ci danno la possibilità di trasferire valore attraverso internet, senza alcun intermediario, direttamente da una persona all’altra, in maniera peer-to-peer. Per effettuare un pagamento con criptovalute nell’economia reale, infatti, era necessario farlo attraverso l’intermediazione degli istituti di credito.

Cryptosmart, prima piattaforma italiana di criptovalute, ha avviato un importante processo di integrazione tra monete virtuali ed economia reale, lanciando nuovi sistemi totalmente sicuri e trasparenti. I due servizi lanciati dalla startup sono CS Market e CS Pay.

CS Market e CS Pay, pagamenti peer-to-peer e Gift Card in criptovalute

CS Market è il primo metodo di pagamento peer-to-peer attraverso criptovalute in Italia e in Europa. L’applicazione rappresenta una novità assoluta nel panorama europeo delle criptovalute, che per la prima volta in Italia potranno essere utilizzate nell’economia reale. L’obiettivo dell’azienda è creare un servizio che possa rendere le monete virtuali utilizzabili nella vita di tutti i giorni attraverso nuovo metodo di pagamento che permetterà di rivoluzionare la percezione del consumatore sulle criptovalute con l’obiettivo di accrescere il livello di fiducia e credibilità in questo strumento.

CS Market funziona attraverso delle Gift Card: accedendo al sito dell’azienda nella sezione Market sarà possibile acquistare quelle dei migliori marchi della grande distribuzione italiana, dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione. L’utente, dopo essersi registrato, potrà acquistare una o più card e indicare la persona che la utilizzerà. Finalizzato l’acquisto della card, il destinatario riceverà un SMS con un PIN che dovrà essere presentato al momento dell’acquisto, sia nei negozi fisici sia sui siti di e-commerce.

CSpay è un ulteriore metodo che permette di utilizzare le cripto nel mondo reale. Con questo servizio, le aziende possono inviare e ricevere pagamenti peer-to-peer in Bitcoin o altre criptovalute, veloci e senza intermediari. Si tratta di un metodo per coloro che intendono incrementare il loro fatturato, offrendo la possibilità ai propri clienti di pagare attraverso l’uso della criptovalute e permettendo alle aziende una volta ricevuto il pagamento di convertirla istantaneamente in euro. CS Pay permette di incassare, quindi, in euro quello che il cliente ha pagato con le proprie criptovalute, eliminando il rischio di cambio relativo alla volatilità.