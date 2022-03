BPER Banca, a sostegno degli studenti della Cattolica

BPER Banca, alta formazione internazionale: rafforzata la collaborazione con l’Università Cattolica

BPER Banca rafforza la proficua collaborazione avviata con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’alta formazione dei giovani più meritevoli. Nei giorni scorsi, infatti, è stata siglata una convenzione con l’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Ateneo, finalizzata a offrire un prestito d’onore a studenti della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative selezionati nell’ambito del programma double degree, che consente agli iscritti di conseguire una laurea magistrale rilasciata sia dall’Università Cattolica, sia da prestigiose Università estere, quali ad esempio la London School of Economics e la Fordham University di New York, presso le quali viene svolto un periodo di studi con il superamento di alcuni esami.

La finalità del prestito d’onore consiste nella copertura dei costi connessi all’iscrizione e alla frequenza del corso presso l’Ateneo estero per completare l’iter formativo. Per poter accedere al prestito d’onore, lo studente potrà collegarsi al sito dell’Istituto Toniolo, dove è possibile ottenere le informazioni necessarie e inoltrare la domanda.

La Presidente di BPER Banca Flavia Mazzarella commenta così la nuova iniziativa: “Siamo lieti di sostenere concretamente il sistema universitario, guardando avanti per favorire il progresso del sapere e la formazione di giovani studenti che grazie al loro impegno saranno chiamati a svolgere compiti importanti per il futuro del Paese. Questo nuovo intervento si inserisce a pieno titolo nei programmi di collaborazione con un’Istituzione prestigiosa qual è l’Università Cattolica, ed è in piena sintonia con altre iniziative che BPER Banca porta avanti da anni, attraverso borse di studio e il sostegno a progetti di ricerca. Tutto ciò consente agli studenti l’attuazione di piani formativi specifici e offre allo stesso tempo un’occasione preziosa alla Banca per entrare in contatto con risorse qualificate su cui investire nei prossimi anni, favorendo il ricambio generazionale e professionale in azienda”.

La Preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica, Elena Beccalli, dichiara: “Questa formula non è solo un esempio concreto che coniuga eccellenza e inclusività ma è anche il risultato di una virtuosa iniziativa di collaborazione tra università e istituzioni private. L'obiettivo principale è valorizzare giovani di talento offrendo loro la possibilità di intraprendere esperienze presso prestigiosi Atenei internazionali, anche laddove la situazione economica non lo permetterebbe. Un progetto che dà l’opportunità di ‘spiccare il volo’, per riprendere il claim scelto per iniziare questa significativa attività di sostegno, consentendo agli studenti di raggiungere importanti traguardi professionali e, nello stesso tempo, di arricchire il proprio patrimonio di vita e di apertura culturale”.