Chi è Vladimir Putin, l'ex KGB che fa temere la Terza Guerra Mondiale

Putin come Hitler e Stalin?

Vladimir Vladimirovic Putin il prossimo 7 ottobre compirà 70 anni. Da oltre venti è, di fatto, il nuovo Zar della Russia, nonché l'uomo che dopo l'invasione dell'Ucraina sta facendo tremare il mondo, terrorizzato dallo spettro di una possibile Terza Guerra Mondiale. La sua iniziativa militare ha spinto a diffuse proteste e a paragoni con Hitler e Stalin, anche se nel sondaggio di Affari Italiani i lettori si sono schierati in grande maggioranza con lui e non con la Nato. O, forse, si sono schierati soprattutto contro l'egemonia culturale, economica e militare degli Stati Uniti, alla quale siamo ormai assuefatti dai tempi della Guerra Fredda. E' proprio nella fase più difficile dei rapporti tra la vecchia Unione Sovietica e gli Stati Uniti che Putin, nipote del cuoco personale di Lenin e Stalin, si è formato, lavorando come alto funzionario del KGB dal 1975 al 1991.

Da solo contro i manifestanti

Di stanza a Dresda, ragione per la quale parla un tedesco quasi perfetto, il giovane Putin rimase in Germania anche dopo la caduta del Muro di Berlino. Anzi, in quelle fase concitate si incaricò di distruggere i documenti compromettenti del regime comunista, passando intere giornate a bruciare documenti che non andavano consegnati alla storia. Quando i manifestanti che sognavano l'inizio di un nuovo mondo si presentarono sotto il suo ufficio, lui scese per strada brandendo la sua pistola di ordinanza e spiegando con fredda lucidità che entrare nel palazzo significava "invadere il territorio Sovietico". Per quel motivo, non avrebbe esistato a sparare sulla folla, scaricando i 12 colpi della sua arma. O, meglio, 11: "L'ultimo lo terrò per me, così mi ucciderò prima che possiate farlo voi". Nonostante fossero decisamente molto più numerosi, gli attoniti manifestanti capirono che non stava bluffando e girarono rapidamente i tacchi.

Dal KGB al ruolo di delfino di Eltsin