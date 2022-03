Fabrizio Corona è pronto a combattere in Ucraina e "morire in gloria"

Guerra Russa-Ucraina, Corona annuncia di volersi arruolare: "Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria"

Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé ultimamente: dopo le rivelazioni sulla love story con Sophie Codegoni (ne abbiamo parlato qui), ha annunciato su Instagram di voler combattere in Ucraina al fianco del presidente Zelensky. "Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria", ha scritto in un post con cui ha condiviso una foto con dichiarazione del presidente ucraino Zelensky.

"Chiunque voglia unirsi alla difesa dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con gli ucraini contro i criminali di guerra russi", ha dichiarato il capo di stato pochi giorni fa, appena iniziato l'assedio da parte delle truppe di Putin. In molti hanno risposto all'appello, che è stato preso sul serio anche da Fabrizio Corona. Il problema è che i suoi fan non hanno preso sul serio lui.





"Ma dove vai che se volano 2 schiaffi ne prendi 20", commenta un utente. "Ma se cadi pure dalla bici", gli fa eco un altro. "Vai, vai, però poi non tornare", scherza un terzo. I commenti di questo tono sono innumerevoli, ma c'è anche chi non ha apprezzato la sparata: "Non scherziamo sulle cose serie, fatti pubblicità con altro", ha scritto una ragazza.

Vedremo davvero Fabrizio Corona sul fronte russo-ucraino a combattere? Le perplessità sono molte, ma quando si tratta dell'ex re dei paparazzi nulla è impossibile e i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo.



