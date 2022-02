Ucraina-Russia, terza guerra mondiale: profezia. Nostradamus? Sì, ma anche i Simpson

Ucraina, terza guerra mondiale dalla Russia? Le profezie

La terza guerra mondiale? L'incubo della bomba atomica? L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sta terrorizzando il mondo e le parole di Joe Biden e Vladimir Putin non sono state incoraggianti nelle scorse ore. Molti utenti web sono andati a ripescare antiche profezie (le quartine di Nostradamus in primis, ma non solo lui). Ovviamente la maggior parte delle persone non crede alla 'lettura del futuro' e molte predizioni - di vari chiaroveggenti - sono state disattese in passato. Ma la curiosità comunque porta tanti a leggere cosa era stato detto dai 'profeti'.

Ucraina e la Russia che muove la terza guerra mondiale: la "profezia" dei Simpson

Ma la guerra mondiale mossa dalla Russia era stata prevista anche dai... Simpson. Nel diciannovesimo episodio della nona stagione, (Marinaio Homer - Simpson Tide), Homer viene licenziato da Mr. Burns e decide di arruolarsi in marina. A quel punto viene mandato a fare un'esercitazione militare su un sottomarino dove per sbaglio spara fuori dal sottomarino stesso il capitano. Homer diventa così il capo del mezzo militare nelle acque russe. La situazione sfugge di mano e si scopre che l'Urss non si era mai dissolta. Non basta, viene anche nuovamente tirato su un nuovo muro di Berlino, mentre l'esercito russo inizia le operazioni per una nuova invasione in Europa.

Terza guerra mondiale, la profezia dei Simpson sulla Russia: le parole di Al Jean

Tante volte i Simpson hanno fatto predizioni che si sono poi rivelate azzeccate (in primis Donald Trump presidente degli Stati Uniti raccontata nell’episodio “Bart to the Future” andato in onda nel 2000). Lo showrunner, Al Jean ha raccontato le 'premonizioni' di Homer e compagni a partire dalla Russia in guerra: “In termini di previsioni ce ne sono due tipi: quelle banali e poi quelle come questa. Odio dirlo ma, essendo nato nel 1961, ho vissuto 30 anni della mia vita con lo spettro dell’Unione Sovietica. Per me questa è più la norma che non la profezia”, le sue parole all’Hollywood Reporter: “Le aggressioni storiche non se ne andranno mai, bisogna sempre essere super vigili. Nel 1998 eravamo forse al picco delle relazioni tra Usa e Russia. Ma da quando Putin si è insediato, praticamente tutti hanno avuto chiaro che fosse un bad guy e che cose terribili sarebbero accadute”.

