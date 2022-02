Ucraina: terza guerra mondiale? Virus letale siberiano? Profezia di Baba Vanga

Ucraina, terza guerra mondiale? Il mondo trema per l'invasione della Russia di Putin

L'invasione della Russia di Putin all'Ucraina spaventa il mondo in queste ore. E circolano le varie profezie legate a questo 2022. Dalle quartine di Nostradamus alle previsioni fatte un secolo fa dal veggente di Voralberg. La maggior parte delle persone è scettica sulla 'lettura del futuro' e molte predizioni - di vari chiaroveggenti - sono state disattese in passato. Ma la curiosità comunque porta tante persone a leggere cosa era stato detto dai 'profeti'.

Ucraina, terza guerra mondiale o no? La profezia di Baba Vanga

Alcuni utenti social si sono chiesti cosa avesse predetto per il 2022 Baba Vanga, la chiaroveggente bulgara - morta nel 1996 - che ha perso la vista a 12 anni e che disse di aver ricevuto da Dio il dono della chiaroveggenza. Va premessa una cosa: le sue profezie si basano sul passaparola e non sono scritte: arrivano fino al 5079 e vengono svelate poco alla volta ogni anno dai suoi seguaci.

Ad ogni modo, la domanda per gli appassionati (e i curiosi di profezie) è: aveva parlato di terza guerra mondiale? La risposta sembra essere negativa.

Russia, virus dalla Siberia. La profezia di Baba Vanga

In realtà dalle previsioni di Baba Vanga per il 2022 emerge un pericolo dalla Russia, anzi dalla Siberia, ma non legato a una terza guerra mondiale: da lì comparirà un nuovo virus rimasto fino ad oggi congelato. "Gli esseri umani dovranno fare i conti con una nuova malattia", avrebbe previsto Baba.

Dunque, per chi crede alle profezie, incrociando le dita sul fatto che non compaia un nuovo virus dopo il Covid (o una nuova variante del coronavirus?), dalle previsioni di Baba Vanga non emergerebbe il pericolo di una terza guerra mondiale.

Le profezie di Baba Vanga per il 2022

Tra le altre profezie di Baba Vanga per quest'anno: l'Oriente sarà colpito da una terribile carestia dopo l'attacco di locuste nelle piantagioni dell'India. Alcuni paesi asiatici, con all'Australia, subiranno alluvioni che danneggeranno la loro economia. Le grandi città saranno toccate da lunghi periodi di siccità per la carenza di acqua potabile e contaminazione dei fiumi. Fronte tecnologia: avrà un impatto negativo sulle nostre vite, rendendoci incapaci di distinguere il reale dal virtuale.

