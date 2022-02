Ucraina, terza guerra mondiale dalla Russia: profezia (non di Nostradamus)

Ucraina, terza guerra Mondiale? La profezia sulla Russia

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia come premessa della terza guerra mondiale era prevista dai profeti? Nelle scorse ore sul web hanno tenuto banco le quartine di Nostradamus sul tema, ma anche le predizioni del veggente di Voralberg. Ovviamente come tutte le profezie c'è chi ci crede e tantissime persone che nutrono fortissimi dubbi. Andiamo comunque a vedere cosa circola in rete circa questa profezia.

Ucraina, Russia e la terza guerra mondiale: chi è veggente di Voralberg, che ha fatto la profezia

Il veggente di Voralberg era un contadino di un Paese della Germania, Locchan Bregenz. Nel 1922 ebbe una serie di visioni. Queste profezie vennero trascritte da un frate benedettino trascrisse e nei decenni seguenti passarano in molti testi. E qui arrivamo alla previsione di guerra scatenata dalla Russia.

Ucraina, terza guerra mondiale: "Il misfatto giungerà improvvisamente dalla Russia". La profezia del veggente

"Il misfatto giungerà improvvisamente dalla Russia. Ovunque tumulto e distruzione", si legge nella profezia del veggente di Voralberg che viene associata alle guerra scoppiata in Ucraina. Un conflitto che potrebbe esterndersi oltre i confini ucraini? Rischio di terza guerra mondiale incombente? "Come un fulmine a ciel sereno la Russia marcerà prima sulla Germania, poi in Francia, Italia e Inghilterra. Non solo. "Il Reno sarà devastato da aeroplani e armate di invasione", si legge nel testo. Le conseguenze? "Corruzione generale" e "grande carestia". Il veggente, o quantomeno, gli scritti attribuiti a lui, raccontano che per fare la farina gli uomini useranno la "corteccia degli alberi" e mangeranno l'erba dei prati. In queste ore già si parla dell'impennata del prezzo di mais, grano e farina.... Addirittura, secondo quanto riporta Il Tempo, "l'immagine vista dal presunto profeta è quella di una strada ampia che separa qualcosa, con soldati, donne, vecchi e bambini, una ghigliottina e corpi decapitati. Il conflitto, secondo queste visioni, si estenderà in tutto il mondo con Parigi e Roma distrutte, come gran parte della Terra, dove pochissimi sopravvivranno".

Leggi anche

Rischiamo la Terza Guerra Mondiale? "Esercito USA pronto ad andare in Europa"

Ucraina: torna l'incubo-Chernobyl, con ostaggi e radiazioni in forte crescita

Guerra, l'incubo bomba atomica. A Putin potrebbe non bastare l'Ucraina