Ucraina: torna l'incubo-Chernobyl, con ostaggi e radiazioni in forte crescita

Chernobyl: "Le radiazioni stanno già aumentando di intensità"

Allarme nucleare in Ucraina: salgono i livelli di radioattività intorno all'ex centrale di Chernobyl, dove sono tuttora stoccate le scorie radioattive prodotte dal disastro del 1986. Il fenomeno è provocato dal movimento dei mezzi pesanti russi, in un'area pericolosissima, che l'esercito di Putin ha conquistato con scopi ancora da chiarire, prendendo in ostaggio il personale.

Già nella giornata di ieri, la prima dell'invasione in Ucraina, si era evidenziato il pericolo che un'eventuale fuoriuscita del materiale radioattivo avrebbe potuto contaminare tutta l'Europa.

Il ministro degli Interni ucraino ha detto: "Le radiazioni stanno aumentando di intensità. Ancora non siamo a una situazione critica per Kiev, ma stiamo monitorando la situazione". La capitale ucraina dista solo 93 km dalla centrale nucleare, ma in caso di incidente - come detto - sarebbe tutto il Continente a rischiare moltissimo.

Leggi anche: