Guerra, l'incubo bomba atomica. A Putin potrebbe non bastare l'Ucraina

Guerra, a Putin potrebbe volere molto di più di una "muta distruzione"

La guerra in Ucraina continua, Putin non si ferma davanti alle sanzioni ma anzi approfitta dell'incertezza di Stati Uniti e Nato per attaccare con tutta la forza militare che ha a disposizione, l'obiettivo è conquistare la capitale Kiev e ribaltare il governo Zelensky. Ma lo Zar potrebbe non accontentarsi di questo. In nome del nostro fabbisogno energetico - si legge sulla Stampa - pensavamo, astutissimi, che i legami economici avrebbero a poco a poco impacchettato il presidente russo. L'eterna ossessione dell'economia. Come se il petrolio avesse fatto diventare democratica l'Arabia Saudita o l'Algeria. Putin, invece, senza neanche nasconderlo troppo, usava petrolio e gas per ricostruire la potenza militare. Lo scalcagnato arsenale sovietico, invecchiato come i dirigenti dell’Urss sempre sulla soglia del raffreddore omicida, è diventato un'armata nuova di zecca, irta di congegni per le guerre del massacro high-tech. Da usare: anche in Europa.

Eppure - prosegue la Stampa - il nodo è ancora tutto lì, nel ricatto atomico: solo che qualcuno al Cremlino ha spostato in avanti le linee che fanno scattare il reciproco divieto. Se posso far la guerra “normale” in Siria perché non posso farlo in Ucraina? Se Kruscev e l’ucraino Breznev potevano mandare impunemente i carri armati a Budapest o a Praga perché non posso farli cingolare nelle strade di Kiev? L’Equilibrio del terrore funziona sempre visto che le mie Bombe sono lì e i missili ben allineati nei bunker.

