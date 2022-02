Ucraina, la guerra è iniziata: bombe anche a Kiev. Attacco totale di Putin

Ucraina, Zelensky: "Putin vuole la grande guerra in Europa"

La guerra in Ucraina è ufficialmente iniziata. Putin ha dato l'ordine di attaccare e l'ha fatto su più fronti, non solo in Donbass come si pensava inizialmente, bombe anche nella capitale Kiev. Il presidente ucraino ha parlato alla Nazione, lo ha fatto in russo e non in ucraino. "Questo intervento della Russia rischia di diventare l'inizio di una grande guerra in Europa". Un consigliere del Ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashchenko, ha confermato che "l'invasione russa è cominciata" con "attacchi missilistici su Kiev". Lo riferisce la Cnn. Aeroporti e comandi militari ucraini sono oggetto di attacchi a Kiev e Charkiv e ci sono scambi di artiglieria lungo il confine. Gli Usa: "Le conseguenze saranno drammatiche".

L'aeroporto di Kiev è stato evacuato: devono lasciare il posto sia i passeggeri che il personale. Lo apprende la Reuters. Esplosioni segnalate prima dell'alba a Kiev e in altre città vicino alla linea del fronte e lungo la costa ucraina, dopo l'annuncio di Putin del via libera all'operazione militare. Sentite esplosioni anche nella città portuale di Odessa, sul Mar Nero, con sirene della polizia e delle ambulanze. Le esplosioni sono risuonate anche a Kharkiv, una grande città a 35 chilometri a sud del confine russo. Quattro forti esplosioni sono risuonate a Kramatorsk, una città in prima linea che funge da capitale effettiva del governo ucraino per la zona di guerra orientale, e altre sono state udite nella città portuale orientale di Mariupol.

LEGGI ANCHE

Matrimonio Berlusconi, la ex Pascale: "Si sposa? Auguri. Mi fumerò una canna"

Russia-Ucraina, "documento del 1991 smentisce la propaganda Usa". Esclusivo

M5s: Conte, Di Battista e Travaglio. Cena segreta e patto della "barchetta"