Matrimonio Berlusconi, la ex Pascale: "Si sposa? Auguri. Mi fumerò una canna"

Nozze Berlusconi, la ex Pascale: "Grazie a Dio non l'ho sposato"

Silvio Berlusconi e Marta Fascina sarebbero vicini alle nozze. La notizia circola da ieri e trova sempre più indizi, anche se il Cavaliere parla di una "super festa per celebrare il suo amore" ma non si sbilancia sulla parola matrimonio. Si vocifera però - si legge su Repubblica - che ad Arcore sarebbero già iniziati i preparativi e sarebbe già stata individuata anche una data: il 21 marzo, il primo giorno di primavera. E dire che le nozze avrebbero avuto la benedizione di Francesca Pascale, grande ex di Berlusconi. La storia è durata dal 2009 al 2019, che ieri mattina assicurava di non portare rancore, anzi: «Auguri! - rispondeva - il ‘pres’ ci dimostra che l’amore non ha età. Ha quasi novant’anni, ma ci crede ancora".

Fosse stata convocata, si sarebbe presentata alle nozze. E chissà se ci sarà ora, al non-matrimonio. "Se mi invitano, ci andrò. E fumerò un joint, per disobbedienza civile". "Per fortuna, o grazie a Dio...", - dice sorridendo alla Stampa - che non l'ho sposato. Lui comunque è la prova che la famiglia tradizionale non esiste. Ci rimarrà male Vittorio Sgarbi, tornato vicino al Cav durante le telefonate quirinalizie, che sempre ieri commentava: «Queste nozze confermerebbero in pieno il mio teorema». Quale? «Il matrimonio prima dei 65 anni va evitato sempre. In questo caso, Berlusconi ci arriverebbe con 20 anni di ritardo, anche se nel frattempo ha avuto altre relazioni».

