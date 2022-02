Luca Tommassini-Ilary Blasi: chi è il ballerino in vacanza con la sig.ra Totti

Ilary Blasi in vacanza con Luca Tommassini, lontana dal (ex?) marito Francesco Totti: chi è il (presunto) nuovo flirt della showgirl

A sentire i bene informati, i giochi stavano andando male tra Ilary Blasi e Francesco Totti già da parecchio, ma a dare il fischio di inizio alla crisi ufficiale, quella chiacchierata su ogni social è stato un articolo di Dagospia (ne abbiamo parlato qui): la coppia è scoppiata e vicino al divorzio, sostiene Dago, i due vivono separati e lei ha passato le vacanze di Natale in Lapponia con Luca Tommassini. Ma chi è costui?

Classe 1970, nato il giorno di San Valentino, Luca Tommassini ha studiato danza con Enzo Paolo Turchi, per poi lavorare da giovanissimo, ancora 17enne, con Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, tra gli altri. Nel 1993 il grande salto: Tommassini vola oltreoceano e inizia a collaborare con Madonna, sodalizio che dura alcuni anni. Da Madonna a Michael Jackson il passo è breve, e poi Whitney Huston, Kylie Minogue, Janet Jackson, Prince, Diana Ross... la lista è lunga, il successo di Tommassini è grande.





Anche in Italia, comunque, la carriera del coreografo, regista, direttore artistico e attore ha preso un forte slancio: Claudio Baglioni, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Ambra Angiolini, Heater Parisi (con cui ha anche avuto una relazione di un anno) sono solo alcuni dei personaggi famosi con cui ha brillantemente collaborato. Oltre a X-Factor, Pechino Express e tanti concerti (tra cui, un nome fra tutti, quelli di Eros Ramazzotti).

Da ieri il nome di Luca Tommassini ha iniziato a rimbalzare da un social all'altro per ben altri motivi, però: è con lui, infatti, che Ilary Blasi ha trascorso le vacanze di Natale ed è stata paparazzata a cena di recente. Che ci sia un flirt in corso? Qualcuno avanza l'ipotesi, qualcun altro smentisce. Tra voci di reciproci tradimenti tra i coniugi Totti-Blasy, testimonianze di litigi furibondi in pubblico, post Instagram da "decifrare", è difficile al momento capire dove stia la verità.





L'unica cosa certa è che tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta succedendo qualcosa, e tra chi ne sa più degli altri c'è di certo Luca Tommassini, che sia in qualità di amante o di semplice amico.





Luca Tommassini, le violenze del padre e gli insulti a casa: "Fro**o"

L'infanzia di Luca Tommassini è stata molto difficile, e a parlarne è stato in più occasioni lui stesso. Il padre picchiava lui e la madre, spesso e violentemente, tanto che una volta la donna è finita in coma, con i famigliari che sostenevano la versione dell'uomo, cioè che la moglie fosse solo "caduta", come ha confessato Tommassini a Vanity Fair.

Uno dei motivi per cui il padre lo picchiava era l'accusa di essere "frocio": "Rinfacciava a mia madre di avermi fatto diventare così" ha dichiarato al Mattino. "Non voleva che frequentassi la scuola di danza e si vergognava di me per questo, in pubblico faceva finta di non conoscermi".





"E per lo stesso motivo venivo preso in giro da tante persone". Gli stessi attacchi omofobi che, purtroppo, subisce ancora oggi: è del 2020 un episodio vergognoso denunciato dallo stesso Luca Tommassini sul proprio profilo Instagram, la comparsa di cartelli, sul citofono di casa sua, con la scritta: "Vattene frocio". "Ora basta, non possiamo rimanere in silenzio, denuncerò tutto alle autorità", aveva commentato Tommassini.

LEGGI ANCHE: