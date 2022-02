Ilary Blasi-Totti: aria di crisi, lite furiosa al lago di Castel Gandolfo

Ilary Blasi e Francesco Totti, matrimonio ai ferri corti? L'ultima lite furiosa durante una gita al lago di Castel Gandolfo

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra vicino al capolinea. L'ultima lite avrebbe coinvolto la coppia durante una gita di famiglia al lago di Castel Gandolfo, scrive Dago. Prima tappa del viaggio il Lagolandia Park, dove Ilary con i tre figli si è sbizzarrita nei vari giochi.

Poi è stata la volta del pranzo al Borgo Antico, presso l'antica e caratteristica trattoria "Arte e vino", a base di piatti romani, e con i vini dei Castelli Romani. Infine la passeggiata nel centro storico con lo scatto-ricordo postato dalla conduttrice e showgirl sul suo profilo Instagram. Non sono mancati i selfie con i fan, ai quali la coppia non si è mai sottratta.

L'ennesimo litigio sembra scuotere gli equilibri dell'unione, storica non solo nel mondo dello spettacolo ma anche tra gli spalti del calcio. Già rumorosa l'assenza di Ilary, lo scorso settembre, al 45esimo compleanno di Totti, che aveva solleticato il palato delle malelingue, o anche solo dei fan in apprensione per le sorti della coppia preferita.

Blasi in un'intervista a "F" di recente ha detto di trovare sexy la "possibilità di scegliere", "di potermene andare da un giorno all'altro". "Nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Non voglio dipendere da un uomo" aveva sottolineato.

LEGGI ANCHE: