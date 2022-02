Berlusconi sposa Marta Fascina: galeotto fu il bacio allo stadio del Monza

Berlusconi vuole sposare Marta Fascina. Da Arcore arrivano segnali

La notizia che arriva da Arcore ha del clamoroso. Da giorni è partito un tam tam che trova sempre più riscontri con il passare delle ore: Silvio Berlusconi sposerà Marta Fascina. In attesa della conferma ufficiale, ci sono gli indizi. IL principale è il bacio sulla bocca che la Fascina ha dato al suo Silvio in tribuna allo stadio del Monza, dopo un gol della squadra di cui il suo fidanzato è presidente. Quell'affettuoso bacio al Brianteo - si legge su Libero - sarebbe il segnale decisivo per un Sì sempre più vicino. Voci insistenti provenienti da Arcore confermano che Berlusconi sarebbe pronto per il suo terzo matrimonio.

Si parla - prosegue Libero - di un annuncio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni oppure mai. Dipenderà anche la resistenza dei figli di Veronica Lario e dal potere di persuasione di quelli del "Silvio lascia perdere", coloro che ricordano al Cav i due matrimoni alle spalle. Entrambi falliti. L'ingresso della Fascina nella vita di Silvio coincide con l'inizio della fase più difficile nella vita del Paese e del mondo: la pandemia e l'isolamento. E inceve, grazie a Marta, Berlusconi ha saputo sparigliare le carte, fregandosene dell'età, degli acciacchi e dei tormenti giudiziari e lasciando ancora spazio all'amore.

