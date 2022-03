Leonardo, nuovo accordo per la fornitura di convertiplani

Leonardo, intesa con operatore europeo per la fornitura di convertiplani AW609 per il trasporto passeggeri e utility

Nuovo importante risultato per il convertiplano AW609 che accresce ulteriormente il numero dei propri futuri utenti con l’aggiunta di un operatore europeo, già utilizzatore degli elicotteri di Leonardo. In base all’accordo firmato, tale operatore intende introdurre quattro AW609 per diversi compiti di trasporto passeggeri a supporto dei propri collegamenti punto-punto a livello mondiale. A tal fine, i convertiplani avranno diverse configurazioni dedicate tra cui quella per il trasporto VIP/corporate e quella per il trasporto utility.

Gian Piero Cutillo, Leonardo Helicopters MD, ha dichiarato “Grazie alle caratteristiche distintive dell’AW609, in grado di combinare le prestazioni dell’aeroplano turboelica (velocità, raggio d’azione, quota) e la versatilità dell’elicottero (decollo e atterraggio verticale, volo stazionario) in tutte le condizioni meteo e con impatti limitati dal punto di vista delle infrastrutture grazie, a dimensioni paragonabili a quelle di un elicottero, il nuovo operatore sarà in grado di fornire servizi eccezionali nei suoi mercati. In termini più generali, siamo convinti che l’AW609 sarà realmente capace di rivoluzionare i collegamenti punto-punto e altri tipi di missione, fornendo un contributo sostanziale all’evoluzione dell’uso dello spazio aereo”.

Quest’ultimo risultato in Europa segue la prima apparizione dell’AW609 in Medio Oriente con la sua presentazione ufficiale a Dubai a fine 2021, occasione che ha rappresentato il lancio commerciale mondiale del rivoluzionario aeromobile multiruolo, in attesa di quella che sarà la prima certificazione civile al mondo per un convertiplano. L’AW609 contribuirà inoltre a mantenere la leadership di Leonardo nel mercato VIP, settore nel quale l’Azienda già vanta una quota mondiale del 45% nel segmento degli elicotteri bimotore nel corso degli ultimi dieci anni.

L’AW609 farà anche parte della gamma di soluzioni VIP offerte sotto il nuovo brand Agusta lanciato recentemente e che racchiude i tratti distintivi di Leonardo in materia di design, tecnologia, filosofia di servizio e valori nel campo del trasporto elicotteristico executive. L’AW609 offre capacità senza precedenti nel trasporto veloce punto-punto su lunghe distanze, sia per collegare il centro delle città sia per raggiungere aree remote, ospitando a bordo fino a nove passeggeri in una confortevole cabina pressurizzata. Il nuovo convertiplano trasformerà quindi non solo i viaggi privati o d’affari, ma anche i servizi di emergenza sanitaria, la ricerca e soccorso, il trasporto offshore a supporto dell’industria energetica e il pattugliamento, sia presso utilizzatori privati che governativi.

Il primo AW609 di produzione ha già effettuato i primi collaudi a terra presso lo stabilimento Leonardo di Philadelphia negli USA mentre il secondo è attualmente in linea di assemblaggio nello stesso sito produttivo. Il programma ha accumulato oltre 1700 ore di volo negli USA e in Italia fino ad oggi. Lo sviluppo costante di soluzioni all’avanguardia in tutti gli ambiti di innovazione tecnologica in cui opera Leonardo, compreso quello del volo verticale ad elevate prestazioni (fast rotorcraft) e della moderna mobilità aerea, è un elemento centrale nel Piano Strategico BeTomorrow2030 dell’Azienda.