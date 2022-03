Unicredit scommette sulle donne: nuovi percorsi per le imprenditrici tech

Si parte il 9 marzo con il primo appuntamento dedicato ai temi di leadership e stakeholder management e ai trend della "She Economy"

Donne e startup, gender gap e carriera: sul fronte dell'imprenditoria femminile- non è un mistero- l'Italia si trova ancora alle prese con una non indifferente questione di genere. Si pensi che solo il 13% delle startup italiane sono a guida femminile, mentre quelle innovative con almeno una donna nella compagine sono 6mila, ovvero il 42,7% del totale.

Ma nel mondo del tech qualche segnala "positivo" sembra stia arrivando: ad esempio, nel 2021- riporta il sito Sifted.eu facendo riferimento ai dati Dealroom, le startup femminili in Europa hanno registrato un nuovo record di 23 exit di successo, tra cui 2 italiane, consolidando un trend di crescita iniziato nel 2019 (8 exit) e proseguito nel 2020 (14 exit). Inoltre, secondo quanto rileva il report "State of European Tech 21” di Atomico, le imprese tech guidate da donne sono supportate da fondi in crescita: nel 2021 l’investimento europeo su aziende tech con founder donne è cresciuto dell’80% .

In tale quadro, UniCredit lancia una nuova iniziativa “Value Track for Women in Tech”, un percorso di crescita dedicato a 20 startup a trazione femminile selezionate all’interno di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business e innovazione della banca dedicata a startup e PMI italiane “Tech” ad alto potenziale che l’anno scorso ha visto salire la quota delle startup a trazione femminile finaliste al 25%, con 14 imprenditrici nel ruolo di CEO e/o Founders.

Il progetto prevede diversi momenti di incontro dedicati ad approfondire tre pilastri fondamentali per le startup: si parte il 9 marzo con un appuntamento dedicato ai temi di leadership e stakeholder management, alle iniziative europee a supporto della neoimprenditoria femminile ed ai trend della "She Economy".

Il secondo incontro si focalizzerà sull’approccio al mondo dei social media, con consulenze personalizzate per adottare strategie comunicative di successo, mentre l’ultimo appuntamento, organizzato in partnership con Borsa Italiana, vedrà la presentazione delle startup coinvolte nell’iniziativa a una platea di investitori, nazionali e internazionali, interessati a conoscere il valore di progetti tech al femminile in Italia.

“Con questa nuova iniziativa UniCredit intende mettere a disposizione delle sempre più numerose imprenditrici attive nel settore tech l’esperienza maturata in 9 anni di Start Lab e che ci ha portato ad analizzare di più di 6mila progetti imprenditoriali di nuova generazione e ad accompagnare oltre 450 startup in percorsi di crescita. Le startup al femminile hanno ottime performance, basti pensare al periodo necessario medio per l’exit, 6,8 anni, quasi uno in meno rispetto a quelle maschili, e il nostro obiettivo è quello di ampliare e valorizzare il contributo femminile all’interno dell’ecosistema dell’innovazione italiano”, ha dichiarato Massimiliano Mastalia, responsabile corporate di Unicredit Italia.

Accanto a UniCredit diciotto i partner che, con un’azione congiunta, lavoreranno insieme per supportare le imprenditrici italiane come A SGR, Astia Angels, Banor SIM, Borsa Italiana, Carriere.it, Egon Zehnder, Eight Roads, European Innovation Council, Fidelity International, Frost & Sullivan, Impact Sgr, MOMentum Alternative Investments, Plug and Play, Shetech, Sifted, Sycomore Asset Management, The 20 Fund, The Better Fund.