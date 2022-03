Guerra, "Gruber voto 3, Formigli 4, Parenzo sottozero, Del Dubbio...". Pagelle

"Barbara Palombelli? Gran signora Rutelli, voto 6. Giovanni Floris una cariatide della sinistra, voto 5"

Informazione e guerra. Dopo i due anni di Covid, i talk show televisivi parlano solo dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin. Ma chi sta seguendo in modo più completo e obiettivo il conflitto in Europa? Affaritaliani.it lo ha chiesto ad Alessandro Meluzzi, psichiatra, saggista e monaco ortodosso.

LE PAGELLE

Mario Giordano: chiaro, forte, coraggioso, determinato spesso anche a suo rischio. Voto 8

Nicola Porro: Equilibrato, razionale, ma non sempre coraggiosissimo. Voto 6/7

Barbara Palombelli: gran signora Rutelli, talvolta vacua. Sembra appena uscita da un salotto di una terrazza romana. Garbata e non antipatica. Voto 6

Bianca Berlinguer: in Manconi, suo marito, icona di un'icona di un'icona. Per ragioni museali voto 6

Gennaro Sangiuliano: da un uomo delle sue origini e delle sue lettura mi attenderei di più. Voto 5/6

Paolo Del Debbio: rimane quello che conobbi all'epoca della fondazione di Forza Italia, quando venne definito Del Dubbio. Voto 5/6

Veronica Gentili: ha il gran merito di un progenismo mandibolare e di un fisico invidiabile. Se fosse libera di esprimersi sarebbe meno unilaterale. Voto 5/6

Giovanni Floris: una cariatide della sinistra. Voto 5

Enrico Mentana: è un frillo, un personaggio che trasforma l'informazione in una macchinetta personale. Faziosità e narcisismo estremi. Voto 4

Corrado Formigli: quintessenza della faziosità. Voto 4

Lilli Gruber: il male fatto a persona per visioni unilaterali, offensiva nei comportamente e negli atteggiamenti. Presunto atteggiamento di superiorità, infondato a 360 gradi. Voto 3

Myrta Merlino: ex moglie di Arcuri, con tutto quello che consegue. E' una Arcuri al femminile, faziosità e inattendibilità. Voto 2

Tiziana Panella: non classificabile per inconsistenza. Voto 0

Giuseppe Brindisi: deve esercitare un ruolo che probabilmente gli è stato imposto, siccome non è più il direttore del Tg4 e deve portare a casa la pagnotta. Uomo non cattivo e non stupido. Voto 'visto', non classificato come i compiti plagiati

Monica Maggioni: membro Bilderberg, non classificabile e non valutabile

David Parenzo: bisogna ricorrere ai numeri negativi per dare un voto. Sottozero

