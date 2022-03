"Mentana come Putin. Floris-Zelensky. Gruber la peggiore". Talk & guerra...

Talk & guerra... "Porro numero uno, poi Giletti e..."



Informazione e guerra. Dopo i due anni di Covid, i talk show televisivi parlano solo dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin. Ma chi sta seguendo in modo più completo e obiettivo il conflitto in Europa? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Vittorio Sgarbi, deputato e famoso critico d'arte.

"Il migliore di tutti, numero uno, è Nicola Porro su Rete 4. L'unico non schierato. E' evidente che Putin ha torto in quanto ha iniziato questa azione militare, ma quante guerre hanno fatto gli Stati Uniti? Pensiamo solo all'Iraq, alla Libia, all'Afghanistan etc... Restando su Rete 4, ad esempio, nella trasmissione di Giuseppe Brindisi è tutto già stabilito e il conduttore impedisce di dire qualunque opinione che non sia allineata. Porro, come è già accaduto con il Covid, consente di avere posizioni differenti. Non filo-Putin, assolutamente no, ma quantomeno di chiedersi se sia impazzito o se il presidente della Russia abbia qualche motivazione", spiega Sgarbi.

Lilli Gruber e il suo Otto e Mezzo su La7? "La sua è la peggiore trasmissione televisiva per contenuti e ospiti, ma è la migliore come ritmo. Con gli altri conduttori è insopportabile essere in studio in 10 o addirittura 12 ospiti con 40 minuti a disposizione, dalla Gruber almeno ce ne sono al massimo solo tre. Resta il fatto che Otto e Mezzo è la trasmissione più tendenziosa di tutte. Lei ha già la verità in tasca, però il suo ritmo narrativo è intelligente grazie al fatto che ha pochi ospiti".

Barbara Palombelli? "E l'anti-Gruber", risponde Sgarbi. "Non è partigiana come la conduttrice di Otto e Mezzo, ma non è certo come Porro. Il conduttore non deve mai avere la verità precostituita, non può avere già le risposte. Non è facile condurre le trasmissioni sulla guerra, ma se sono tutti schierati è difficile, se non impossibile, fare un'affermazione che non sia allineata con il mainstream".

Enrico Mentana con le sue famigerate maratone su La7? "Mentana è come Putin", risponde secco Sgarbi. "Con le sue maratone occupa gli spazi degli altri. Con l'elezione del presidente della Repubblica, ad esempio, ha occupato lo spazio di Myrta Merlino, un'altra che già le risposte in tasca. Arrivò Mentala e la Merlino addirittura finì sua ospite. Si comporta esattamente come Putin, lui occupa lo spazio degli altri, nel caso del Quirinale per 15 ore dicendo sempre le stesse cose noiose. Perfino la povera Tiziana Panella è diventata sua ospite".

Giovanni Floris? "Un ragazzo sensibile, è come Zelensky, gentile nei modi". Corrado Formigli? "E' una Gruber di serie B, lei è decisamente più faziosa ma anche più brava. Lui annaspa dietro alla conduttrice di Otto e Mezzo per tenere in piedi la sua trasmissione piena di pregiudizi".



Insomma, facciamo una classifica dal migliore al peggiore. "Numero uno Porro, poi subito dietro Massimo Giletti. In terza posizione Veronica Gentili, molto bella oltre che molto brava. Poi Palombelli, Concita De Gregorio, Brindisi, Floris, Formigli, Mentana e in ultima posizione, senza alcun dubbio, Gruber", conclude Sgarbi.

Leggi anche: