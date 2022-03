Violenza di genere, aumentano donne uccise: 82% italiane, 68% da partner o ex

Femminicidi, 119 solo nel 2021: il 91% delle vittime di partner o ex è donna

Negli ultimi quattro anni in Italia si è registrata una diminuzione degli omicidi volontari (dai 359 del 2018 ai 302 del 2021) e delle vittime di genere femminile (-16%) ma “dopo l’evidente flessione delle donne uccise nel 2019 (109 dalle 141 del 2018), si registra un’inversione di tendenza, con un incremento sia nel 2020 (117) che nel 2021 (119)”.

E’ quanto emerge dal report realizzato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Anche in ambito familiare/affettivo - con un egual numero di omicidi nel 2021 rispetto all’anno precedente (147) - si rileva un lieve incremento delle vittime donne (da 101 del 2020 a 103 del 2021). Sul totale delle persone uccise dal partner o ex partner, nel 2021 il 91% è di genere femminile. L’azione di contrasto mostra una crescita progressiva della percentuale dei casi scoperti, fino al 92% del 2020.

Approfondendo l’esame per il solo 2021, emerge che le donne vittime di omicidio costituiscono il 39% del totale; di queste, il 93% erano maggiorenni e l’82% italiane. Nell’ambito familiare/affettivo, la percentuale delle vittime donne si attesta al 70% dei casi (103 su 147). Sempre considerando le sole donne uccise in ambito familiare/affettivo, sono vittime di partner o ex partner nel 68% dei casi (70 su 103). Negli altri casi risultano uccise prevalentemente da genitori o figli (21%), mentre è residuale il caso di omicidi commessi da altro parente (11%).

Con riferimento infine al modus operandi, negli omicidi volontari di donne avvenuti in ambito familiare/affettivo si rivela prevalente l’uso di armi improprie e/o armi bianche, che ricorre in 56 casi; in 23 sono state utilizzate armi da fuoco. Seguono le modalità di asfissia/soffocamento/strangolamento (14 omicidi), lesioni o percosse (6 eventi) ed avvelenamento in 4 casi.



