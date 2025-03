Baby gang a Brescia, sette arresti e perquisizioni per tentato omicidio e rapine

Nelle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Brescia ha eseguito diverse misure cautelari in carcere oltre a perquisizioni, richieste dalla locale Procura della Repubblica, nell'ambito di un'indagine in materia di criminalità giovanile nel corso della quale sono state ricostruite diverse aggressioni commesse da giovani italiani e nordafricani, di eta' compresa tra i 20 e 25 anni, a seguito delle quali si procede per i reati di tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenza privata, danneggiamento nonchè in materia di armi. Sono sette gli arrestati, sei in carcere e uno ai domiciliari.

Le aggressioni con mazze da baseball nel centro storico di Brescia

Gli episodi si sarebbero svolti dal 29 giugno 2024 e sino al 14 gennaio scorso nel centro cittadino, nello specifico nelle zone della stazione ferroviaria e del centro storico oltre che all'esterno di locali di intrattenimento. In un caso taluni indagati avrebbero aggredito la vittima colpendola con una coltellata al gluteo, con una bottigliata alla testa e per mezzo di uno storditore elettrico, riducendo il malcapitato in fin di vita. In altre occasioni sarebbero state utilizzate, quali armi improprie, mazze da baseball, bastoni, spray urticanti e cocci di bottiglia. In due circostanze alcuni indagati avrebbero provocato vere e proprie risse, scoppiate nel centro storico tra fazioni opposte che si sono fronteggiate utilizzando complementi dell'arredo cittadino o di esercizi commerciali.



Gli episodi oggetto di indagine sarebbero talvolta terminati con l'asportazione di beni delle vittime e in diverse circostanze, a seguito degli episodi denunciati, alcuni soggetti hanno riportato lesioni gravi, gravissime e, in un caso, anche permanenti. Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute 6 armi giocattolo e circa 100 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish. Tutto e' stato sottoposto a sequestro.

