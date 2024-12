Bancarotta fraudolenta della Ki Group: indagata la ministra Santanchè

La ministra del Turismo, Daniela Santanché, è indagata dalla Procura di Milano per bancarotta fraudolenta per il fallimento della Ki Group srl, società del biofood guidata dalla senatrice di Fratelli d'Italia fino al 2021. Con la ministra del Turismo Daniela Santanche', in qualita' di ex presidente del cda, sono indagati dai pm di Milano Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, coordinati dal procuratore aggiunto Roberto Pellicano, anche altre cinque persone. La notizia dell'iscrizione della ministra del Turismo, anticipata da La Stampa, e' stata confermata da fonti investigative. La proroga delle indagini, disposta dalla gip Tiziana Gueli, e' stata notificata lo scorso 19 novembre alla senatrice, all'ex compagno Canio Mazzaro, il fratello di lui Michele Mazzaro, Antonino Schemoz, Stefano Crespi, Filippo Rolando. Tutti hanno avuti ruoli amministrativi nell'azienda attiva nel settore del bio.



