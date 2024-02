Bancarotta fraudolenta e riciclaggio: sei arresti a Milano

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito 6 misure cautelari personali - di cui 1 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora - nei confronti di soggetti, fra cui un avvocato e un commercialista, dediti alla commissione di truffe e reati fallimentari. Le indagini avviate nel 2021, hanno permesso di appurare come il principale indagato, gia' gravato da misure ablative e al fine di evitare possibili aggressioni patrimoniali, alla morte del padre, suo prestanome, ha simulato la riunione di Assemblee sociali a cui avrebbe partecipato il defunto, cosi' da trasferire le quote sociali non all'erede, ma a "teste di legno" stipendiate.

E' stato, quindi, emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, nei confronti di numerosi complessi aziendali. Dalle indagini sono emerse condotte di abusivismo finanziario, legate alla costituzione di una banca digitale di investimenti in prodotti o strumenti finanziari, realizzato per il tramite di una societa' di diritto inglese.

La truffa dei mille cellulari ad una compagnia di telefonia

Lo stesso sodalizio criminale si e' servito di imprese "sacrificabili" per la realizzazione, tra l'altro, di una truffa a una compagnia nazionale di telefonia, nell'ambito della quale gli indagati hanno ottenuto una fornitura di oltre 1000 apparecchi telefonici di ultima generazione con altrettante SIM e tentato, inoltre, di ottenerne ulteriori ingenti quantita' tramite la presentazione di garanzia fideiussoria falsa. I cellulari, prontamente bloccati dalla societa' vittima della truffa, erano stati gia' rivenduti sottocosto a societa' terze e a ignari consumatori.