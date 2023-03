Agguato al titolare 35enne del bar in Porta Romana

Barista ucciso al Corvetto: arrestato un 73enne

C'è un arrestato per l'omicidio di Wang Ruiming, 35 titolare del bar Milano di piazza Angilberto del 19 dicembre scorso: si tratta di un 73enne, fermato dalla polizia di Milano a seguito di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dai sostituti procuratori del VII Dipartimento. Il delitto per verosimili motivazioni economiche.