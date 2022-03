Be, bilancio consolidato 2021: crescita organica a tutto campo

Il Consiglio di Amministrazione di Be Shaping The Future S.P.A quotata sul Segmento Euronext STAR di Borsa Italiana ha approvato oggi, martedì 15 marzo, il progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e convocato l’Assemblea degli azionisti.

Achermann (Ceo di Be): "+31,6% di ricavi"

"La significativa crescita organica a tutto campo e la forza dei principali indicatori di performance testimoniano come il Gruppo abbia raggiunto un nuovo livello dimensionale e di risultati - dice Stefano Achermann, CEO di Be Shaping the Future. Il +31,6% dei ricavi testimonia la forte domanda di servizi che stiamo sperimentando nell’Industria dei Servizi Finanziari in tutta Europa".

Prosegue Achermann: "Il fenomeno è dovuto ai significativi investimenti nella trasformazione digitale che coinvolge al contempo i modelli di business, la struttura delle operations ed i sistemi di controllo. Aumenta la presenza sui maggiori clienti ma diminuisce l’indice di concentrazione grazie a numerosi nuovi progetti su Istituzioni Finanziarie non ancora in portafoglio. Ottima anche la redditività - +30% di Ebitda e +40% di Ebit - nonostante le difficoltà indotte da un mercato del lavoro molto teso e con forte competizione sui talenti. Firstwaters, Soranus e Crispy Bacon, le tre acquisizioni del 2021, hanno portato contributo oltre le attese. Tutto questo ha portato con un anno di anticipo al superamento degli obiettivi di crescita organica previsti nel Piano di Industria. Per il 2022 riconfermiamo la forza nella domanda di servizi da parte dei nostri clienti che al momento non è intaccata da situazioni contingenti. In ultimo da segnalare come anche la Posizione Finanziaria Netta benefici dei risultati dell’anno (PFN operativa positiva per €42 milioni vs €22 milioni a fine 2020). La PFN complessiva, compresi debiti a scadenza per put&call per 20,2 milioni, debiti da diritto d’uso per 11,4 milioni e dopo aver distribuito dividendi per Euro 3,8 milioni, acquisito azioni proprie per Euro 0,4 milioni ed avuto esborsi netti per M&A per Euro 16,1 milioni, è negativa per €10.0 milioni (vs negativo per €3.1 milioni a fine 2020 su base proforma).”

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Il Valore della Produzione è pari a € 235,3 milioni rispetto ad € 178,8 milioni nell’esercizio 2020. Le aree di attività Business Consulting, ICT e Digital registrano rispettivamente ricavi totali per € 169,1 milioni (€ 126,5 milioni al 31 dicembre 2020), € 52,7 milioni(€ 42,1 milioni al 31 dicembre 2020) e € 13,4 milioni (€ 10,1 milioni al 31 dicembre 2020). Il valore della produzione realizzato dalle controllate estere si attesta nel totale a € 103,6 milioni (pari al 44,0% sul totale ricavi), rispetto ad € 66,9 registrati nell’esercizio 2020.Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a € 37,1 milioni, in crescita del 30,7% rispetto al 2020 (€ 28,4 milioni) con un EBITDA margin del 15,8% contro il 15,9% dell’anno precedente. L’EBIT è pari a € 20,6 milioni, in crescita del 40,8% rispetto a € 14,6 milioni dell’esercizio 2020, con un EBIT margin dell’8,8% contro l'8,2% dell’anno precedente

L’EBT è pari a € 18,8 milioni, in crescita del 40,6% rispetto a € 13,3 milioni dell’esercizio 2020. L’Utile netto di pertinenza del Gruppo è pari a € 11,6 milioni, in crescita del 46,1% rispetto a €8,0 milioni dell’esercizio 2020. La posizione finanziaria netta complessiva e negativa per € 10 milioni (la Posizione Finanziaria Netta pro forma era negativa per € 3,1 milioni al 31 dicembre 2020) considerando debiti a scadenza per put&call per 20,3 milioni, debiti da diritto d’uso per 11,4 milioni e dopo aver distribuito dividendi per Euro 3,8 milioni, acquisito azioni proprie per Euro 0,4 milioni ed avuto esborsi netti per M&A per Euro 16,1 milioni.La posizione finanziaria netta da gestione operativa risulta invece positiva per €42 milioni (Euro 21,8 milioni al 30 settembre 2020), con un miglioramento anno su anno di circa Euro 20,3 milioni

