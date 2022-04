Be Shaping the Future acquisisce il 51% di Synapsy

Be Shaping The Future spa, società quotata al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana e uno dei più importanti leader di servizi professionali per il settore finanziario, ha finalizzato l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Synapsy srl, una delle società più rilevanti nel mercato dellaLive Communication & Events Management in Italia.

L'operazione tra Be e Synapsy

Synapsy, con sede a Milano e un team di 20 professionisti, è specializzata nella ideazione di format originali e realizzazione di progetti di comunicazione integrata. L’attuale management team continuerà ad essere a capo dell’azienda almeno fino al 2029.

Il prezzo pagato per il trasferimento della quota è stato pari a 0,82 Ml/€, per un valore complessivo dell’azienda di 1,6 Ml/€. La PFN di Synapsy al momento dell’acquisizione era di 0,9 Ml/€. L’accordo prevede anche un meccanismo di “price adjustment” ed “earn-out”, che terrà conto della performance effettiva della società nel 2022 e negli esercizi successivi. Una struttura di Put&Call options con scadenza ultima nel 2029 è stata prevista per il completo acquisto della rimanente quota di capitale. L’operazione è avvenuta l’1 Aprile 2022 contro cash.

Achermann (Be): "Synapsy può contribuire alla crescita del nostro Polo di Digital Entertainment"

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Davide Mazzucchelli ed al suo team – afferma Stefano Achermann, CEO di Be. Synapsy può contribuire alla crescita del nostro Polo di Digital Entertainment, l’azienda gode di una notevole reputazione presso alcuni dei nostri maggiori clienti. Nei mesi passati il Team ha dato prova di grande resilienza ed è pronto a cogliere con il supporto di Be, le importanti opportunità che un mercato completamente ridisegnato sta offrendo ai principali operatori.”

Mazzucchelli (Synapsy): "L'ingresso in Be è una importante opportunità"

"Siamo molto felici di entrare a far parte del Gruppo Be – afferma Davide Mazzucchelli, socio fondatore nonché CEO di Synapsy –Si tratta di un’importante opportunità, in linea con i nostri obiettivi di crescita e di ampliamento dell’offerta, in un mercato sempre più connesso. L’esplorazione di nuovi territori da presidiare con una nuova visione globale, rappresentano il futuro del nostro settore. Riteniamo che Synapsy in Be disporrà di una piattaforma di servizi estesi e complementari alla gestione specializzata della comunicazione.”

