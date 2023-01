Bellini, la commercialista di Panzeri e la rete degli ex Pd nel Milanese

Monica Rossana Bellini era uno dei punti di riferimento dei "panzeriani", ovvero dei fuoriusciti dal Partito Democratico in tutta la provincia, e in particolare nella zona sud di Milano, dove tradizionalmente la sinistra più radicale aveva attecchito maggiormente, con una serie di sindaci e assessori nelle varie giunte. Francesco Argeri, ex sindaco di Pieve Emanuele dove era stata assessora, era infatti uno degli esponenti di punta della sinistra-sinistra, direttamente discendente da una tradizione diessina di grande impatto sul territorio. Una tradizione che aveva dato vita a sindacature lunghe (Malinverno-D'Avolio a Rozzano, per dirne una), al governo penatiano della provincia di Milano, che avevano portato alla creazione di molte aziende partecipate nelle quali la commercialista aveva avuto un ruolo. Secondo rumors negli ultimi tempi il Partito Democratico regionale aveva segnalato Monica Rossana Bellini come una valente professionista, e quindi aveva proseguito con il suo impiego nelle partecipate della Città Metropolitana, e - nel caso di Milanosport - di Milano.

Qatargate, Majorino su Affari contro un "ridotto gruppo di malfattori"

Pierfrancesco Majorino, nella sua intervista ad Affaritaliani.it Milano, si è scagliato duramente contro quello che ritiene essere un "ridotto gruppo di malfattori". Di certo il numero di incarichi in aziende a partecipazione pubblica fanno ritenere che il Pd nella sua area più a sinistra, direttamente discendente dai Ds, la ritenessero una risorsa professionale spendibile nei vari collegi dei revisori di conti.