Bergamo, operaio muore travolto da un camion

Nuova tragedia sul lavoro nella Bergamasca: un dipendente della Zanetti spa è morto travolto da un camion che stava uscendo dell'azienda produttrice di formaggi a Lallio, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto dopo le 10. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Quarantotto ore prima, la tragica scomparsa di Giacomo Chiapparini, travolto dalle forme di Grana Padano nella sua impresa a Romano di Lombardia.

La Cgil denuncia: "Il forte rischio di venire travolti era stato segnalato"

"Una profonda amarezza e un dolore grande": così la Filcams-Cgil di Bergamo ha commentato la morte per infortunio di un operaio della Zanetti Formaggi di Lallio (Bergamo), travolto da un camion che stava ripartendo dall'azienda. Ma il sindacato, che annuncia una assemblea dei lavoratori per venerdì, allo stesso tempo denuncia che "il forte rischio di venire travolti era stato segnalato, per iscritto, lo scorso gennaio alla direzione della Zanetti dal Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza (Rls) della Filcams-Cgil). L'organizzazione ha anche prodotto il documento. La segnalazione "puntava il dito contro le criticità della movimentazione dei mezzi e contro il fatto che i lavoratori fossero costretti a transitare per 3 passi carrai per raggiungere l'unico tornello di uscita".

"Il 24 gennaio il nostro Rls aveva presentato una segnalazione scritta sul rischio rilevato proprio in quell'area. Poi erano seguiti alcuni incontri con l'azienda. Si sapeva di quella criticità. Eppure oggi un operaio è morto", ha detto dal luogo dell'infortunio Cristina Guerinoni della Filcams-Cgil Bergamo. "Avevamo ottenuto risposta dalla Zanetti, ma poco è cambiato. L'unico accorgimento che andava adottato sarebbe stato quello di assistere l'arrivo o la ripartenza dei camion da parte di un operatore a terra, perché parte del camminamento pedonale risulta non visibile dall'abitacolo dei mezzi. Noi avevamo anche invitato l'azienda a valutare una nuova uscita e un nuovo tornello al cancello vicino al capannone 'Cdf' accorciando di molto il percorso e i varchi attraversati dai lavoratori", ha sottolineato.