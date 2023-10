Berlusconi al Famedio, consiglio comunale di Milano verso il sì

Oggi pomeriggio si riunirà la commissione comunale per decidere le nuove iscrizioni al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri, e sembra ci sia convergenza tra maggioranza e opposizione sul nome di Silvio Berlusconi proposto da Forza Italia. "Credo che sia qualcosa su cui ci possa essere convergenza abbastanza generalizzata - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine della festa della Polizia locale -. Se dobbiamo litigare o discutere su tante questioni magari facciamolo su altre. Ci sono tante cose che ci vedono divisi tra maggioranza e minoranza, su questioni del genere io tenderei a evitare ogni possibilità di divisioni e non vorrei lasciare malcontento che non serve".

Sala: "Berlusconi condannato? Iscrizione al Famedio può essere accettabile"

A chi gli ha fatto notare che Silvio Berlusconi è stato condannato in via definitiva e quindi questo potrebbe sollevare polemiche ed essere inopportuno, Sala ha risposto che "può esserlo. Però c'è una volontà e una precisa richiesta di una parte significativa del mondo politico milanese - ha concluso -. I principi vanno difesi quando sono molto chiari, ad esempio è molto chiaro il principio che prima di dieci anni non si può dedicare vie o piazze. Da questo punto di vista la cosa è un po' più discutibile, quindi ritengo che possa essere una cosa accettabile".