Berlusconi, il ricordo di Fabrizio Sala: "Ha reso straordinario l'ordinario"

"È difficile trovare le parole giuste per ricordare una persona come Silvio Berlusconi: un uomo che ha preso l'ordinario che c'era nel nostro Paese e lo ha reso straordinario. Uno statista che ha cambiato la vita a migliaia di cittadini, io sono uno di questi - così Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia e già vicepresidente di Regione Lombardia nel giorno in cui il leader degli azzurri avrebbe compiuto 87 anni - Al suo fianco sono cresciuto a livello personale, professionale e politico. Il Belvedere di Regione Lombardia non poteva che essere intitolato a lui, che per questo territorio ha fatto tanto. Nei miei anni da vicepresidente ho avuto modo di toccare con mano quanto importante sia stato il suo apporto per la nostra Regione così come ora, alla Camera dei Deputati, siamo sempre forti dei suoi insegnamenti e di tutto ciò che ha fatto per il nostro Paese. Insegnamenti, e progetti, che rimarranno sempre parte integrante di Forza Italia che, con il nostro segretario Antonio Tajani, è unita e pronta ad affrontare il futuro".