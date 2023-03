Berlusconi all'ospedale San Raffaele: controlli dopo un'aritmia

Il figlio minore di Silvio Berlusconi, Luigi, e' arrivato intorno all'una e quaranta all'ospedale San Raffaele di Milano, dove da lunedi' sera l'ex premier e' ricoverato per controlli, presumibilmente in seguito a un episodio di aritmia. Al momento, oltre la cancellata di via Olgettina 60, si vedono solo auto di scorta e un'auto dei Carabinieri. Nessun via vai che potrebbe far pensare a dimissioni imminenti, ipotizzate inizialmente per questa mattina. Ieri, in visita al leader di Forza Italia, era andato il fratello Paolo. Da quanto riferisca Ansa, Silvio Berlusconi dovrebbe essere dimesso domani in mattinata