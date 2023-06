Berlusconi, Spada (Assolombarda): "Visione, spirito innovativo, carisma"

Berlusconi, Spada (Assolombarda): "Anticipatore dei tempi, carisma e innovazione"

“Silvio Berlusconi è stato un protagonista della politica e delle istituzioni del nostro Paese. Un grande imprenditore che ha scritto importanti pagine della nostra storia - ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. Lungo tutta la sua vita, Berlusconi è stato sapiente anticipatore dei tempi, merito della sua capacità di visione, spirito innovativo, carisma e grande umanità che tutti gli hanno sempre riconosciuto. Caratteristiche che incarnano perfettamente anche il DNA dell’imprenditore moderno, che è sempre orientato a garantire il futuro delle sue imprese e delle tante persone che le rendono competitive nel tempo. Anche in questo Silvio Berlusconi è stato d’esempio, in tutti i campi nei quali ha operato: dalle costruzioni alla televisione, dall’editoria al calcio, fino alla politica. Tutta la comunità di Assolombarda si stringe intorno alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Iscriviti alla newsletter